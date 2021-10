De mogelijke basiself van de Rode Duivels: tijd om het WK al voor te bereiden!

Die Nations League-troostfinale... Tja, 't is een veredelde oefenmatch, zoals Thibaut Courtois al aangaf. De grote kanonnen bij de Rode Duivels liggen er niet wakker van, maar de uiteindelijke keuze ligt bij Roberto Martinez natuurlijk.

Wij zeggen: 't is tijd om te roteren. Zoals we gisteren al aangaven heeft de bondscoach individuele gesprekken gevoerd met zijn sleutelspelers. De vraag was: ben je gemotiveerd genoeg om die troostfinale nog te spelen, want het oog van de wereld is nog steeds op ons gericht? Het antwoord was naar verluidt niet altijd even overtuigend.

De Bruyne twijfelt

Voor de oefenstonde zaterdag had Martinez nog een gesprek met een bedrukt kijkende De Bruyne. Die twijfelt nog. U moet niet twijfelen aan de vaderlandsliefde van KDB, maar de middenvelder heeft er ook een moeilijk jaar opzitten met blessures en twijfels. Eigenlijk is hij nog steeds in opbouw en elke match te veel kan er ook echt één te veel zijn.

Daarbij: wie het karakter van De Bruyne wat kent, weet dat hij zo'n strijd om plaats 3 maar niks vindt. Hij is een winnaar en zulke wedstrijden zijn nu eenmaal wat ze zijn: troost. En hij vindt geen troost in een derde plaats. Op zijn plaats kan Trossard wel eens starten. Naast Vanaken, die waarschijnlijk de stek van de licht geblesseerde Hazard gaat overnemen.

Dendoncker

En wie de bondscoach wat kent, weet dat hij Leander Dendoncker ook sterk overweegt in plaats van Tielemans. Die is zijn basisplaats bij Wolverhampton kwijt en moet dringend wat vertrouwen opdoen. Carasco zal wel blijven staan, maar in plaats van Castagne komt mogelijk Alexis Saelemaekers aan de aftrap.

Achteraan is de keuze dan weer niet zo groot, want Martinez heeft vijf centrale verdedigers. Denayer speelde een goeie match, maar Boyata wordt toch verwacht. En dan is het afwachten wat Vertonghen heeft geantwoord. Die heeft nog een druk programma met Benfica, maar acht de bondscoach Theate al klaar voor een basisplaats?

Dat Lukaku niet meetrainde, hoeft trouwens niets te betekenen. Die heeft al genoeg matchen en trainingsdagen achter de rug om eens over te slaan. Zijn stand in zou eerder De Ketelaere dan Batshuayi worden, horen we.

Mogelijke opstelling: Courtois, Vertonghen, Boyata, Alderweireld, Witsel, Dendoncker, Carrasco, Saelemaekers, Vanaken, Trossard, Lukaku