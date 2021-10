Jan Vertonghen krijgt voetballegende als voorzitter bij Benfica

Benfica heeft een nieuwe voorzitter. De socios kozen Rui Costa met een overweldigende meerderheid als preses.

Jan Vertonghen heeft bij Benfica een nieuwe voorzitter, zo laat de club weten. Rui Costa kreeg bijna 85 procent van de stemmen achter zijn naam.

Meer dan 40.000 socios brachten hun stem uit. De nieuwe voorzitter krijgt een mandaag tot eind 2025 aangeboden.

Costa is 49 ondertussen. Hij speelde twee keer voor Benfica. Daartussen was hij in Italië aan de slag bij Fiorentina en AC Milan.