Philippe Vande Walle ziet een landgenoot als de beste keuze om de nieuwe bondscoach te worden

De uitschakeling tegen Italië op het EK en nu de verlieswedstrijden tegen Frankrijk in Italië in de Nations League voeden de kritiek op Roberto Martinez.

Zo vindt ex-Rode Duivel Philippe Vande Walle dat er een nieuwe bondscoach moet komen. "Een mes dat niet meer snijdt, moet je slijpen of vervangen. Er is een nieuwe dynamiek nodig en daarvoor denk ik aan Preud'homme", stelt de analist bij RTL. "Hij kent de spelers en heeft al ettelijke malen bewezen dat hij een goede trainer is. Ik denk dat hij een trainer is die kan schreeuwen als dat nodig is. Onze vriend Roberto is zacht, hij is altijd content. Ik zou graag wat meer agressiviteit zien."

Michel Preud'Homme was zelf 58 keer te zien in het shirt van de Rode Duivels. Zo was hij erbij op het WK in 1994 waar hij werd uitgeroepen tot beste doelman ter wereld.