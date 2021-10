Volgens Peter Vandenbempt hebben de Rode Duivels geen vertrouwen kunnen putten uit de Nations League

De hoop van Roberto Martinez en de Rode Duivels was om eindelijk eens te tonen dat ze ook van de toplanden konden winnen. Dit lukte niet en daarom kan je niet spreken over een geslaagd optreden voor de Rode Duivels volgens Peter Vandenbempt.

Bij Sporza maakte Peter Vandenbempt de balans op voor de Rode Duivels. "De Nations League heeft zijn doel een beetje voorbij geschoten, want de bedoeling was om de ploeg weer te rehabiliteren en zelfvertrouwen op te doen. Maar het is het omgekeerde geworden: 2 nederlagen en vooral wat is blijven hangen: de tweede helft tegen Frankrijk. Wat kan de ploeg hier uit meenemen? Want volgens de bondscoach heeft de eerste helft tegen Frankrijk bewezen dat we nog wereldkampioen kunnen worden."

Eddy Snelders: "Het is natuurlijk zo dat er meer en meer vraagtekens gezet worden bij de haalbaarheid daarvan in de nabije toekomst. Iedereen wordt al wat ouder. Je hebt dikwijls gezegd dat je in de toekomst meer ervaring zal krijgen en dat zal dan voldoende zijn om moeilijke wedstrijden over de streep te trekken. Nu is gebleken dat dat niet het geval is en je bent al een aantal jaar bezig met dezelfde ploeg. Er zal vooral gesleuteld moeten worden aan hoe je ervaring kan omzetten naar resultaten. En zal je dat nog kunnen realiseren op korte termijn met het oog op het WK in Qatar?"