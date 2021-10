Zowel Spanje als Frankrijk voeren wissels door voor de finale van de Nations League

Vanavond spelen Spanje en Frankrijk de finale van de Nations League. Beide bondscoaches hebben op het laatste moment nog een aantal wissels doorgevoerd.

Ferran Torres was in de halve finale tegen Italië de uitblinker met 2 goals. Het was onzeker of hij fit zou raken voor de finale, maar hij zijn blessure is tijdig geheeld. Koke en Pau Torres verdwijnen wél uit de ploeg. Zij worden in de Spaanse basis vervangen door Rodri en Eric Garcia. De 17-jarige Gavi krijgt opnieuw een basisplaats.

OFICIAL | ¡¡ONCE DE ESPAÑA PARA LA FINAL!!



Así sale la @SeFutbol de @LUISENRIQUE21 para luchar por ser campeones de la #NationsLeague ante Francia.



— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

Bij Frankrijk zal Didier Deschamps twee wissels doorvoeren. Aurélien Tchouaméni en Presnel Kimpembe komen in de ploeg voor Adrien Rabiot (die een coronabesmetting opliep) en Lucas Hernandez.