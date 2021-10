Aimé Anthuenis treedt Kevin De Bruyne bij na Nations League: "Dat is zever"

Aimé Anthuenis geeft Kevin De Bruyne helemaal gelijk. Er moet volgens de twee meer realisme rond de Rode Duivels komen.

“Met alle respect, maar we zijn mààr België.” Dat zei Kevin De Bruyne na de Nations League van afgelopen week.

Oud-bondscoach Aimé Anthuenis geeft hem honderd procent gelijk. Er is meer realisme nodig en dat heeft niks te maken met de huidige positie of de rol van underdog.

“Ik zeg dit al twee jaar. Minimum vijf à zes ploegen zijn in Europa even goed als België: Spanje, Frankrijk, Italië, Engeland, Duitsland, en Nederland is weer op komst”, zegt Anthuenis bij HLN.

Het toernooi van afgelopen week heeft daar niks aan veranderd. “Zijn we ooit veel beter geweest dan Frankrijk? Neen toch. Dat de media en analisten dan zeggen dat we een groot toernooi of dit en dat moéten winnen, vind ik zever.”