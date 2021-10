Mbappé kan op 22-jarige leeftijd formidabele statistieken voorleggen

Kylian Mbappé is niet meteen de meest geliefde speler in België, maar de Fransman is echt een fenomeen.

Op 22-jarige leeftijd heeft de aanvaller van Paris Saint-Germain al 14 prijzen gepakt en 166 goals gescoord in het professionele voetbal. Zondagavond was hij wederom belangrijk in de finale van de Nations League door de 2-1 te scoren al hing er een serieuze buitenspelgeur aan. Dankzij een onlogische regel telde zijn goal toch.

Ter vergelijking, Romelu Lukaku heeft op 28-jarige leeftijd drie clubprijzen gepakt waaronder één waar zijn aandeel miniem in is. In 2012 won Chelsea de FA Cup en die mag Lukaku toevoegen aan zijn lijstje.