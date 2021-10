Is Die Mannschaft helemaal terug? "We hebben gekregen wat we wilden"

Duitsland heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor het WK van 2022 in Qatar. De Duitsers moeten met de nieuwe trainer, Hansi Flick, op zoek naar nieuwe triomfen.

Duitsland heeft op maandag zijn ticket voor het WK in 2022 veiliggesteld door te winnen van Noord-Macedonië met 4-0. Die Mannschaft is zo de eerste ploeg die zich plaatst voor het WK, op de organisator Qatar na dan. Onder de voormalige trainer, Joachim Löw, wonnen de Duitsers in 2014 het WK en in 2017 de Confederations Cup. Vanaf die laatste prijs ging het bergaf met de Duitsers. Op het WK van 2018 kwamen ze zelfs niet verder dan de groepsfase. Ook het EK van afgelopen zomer eindigde al in de achtste finales. Het was duidelijk dat er een einde moest komen aan het huwelijk van Die Mannschaft en Joachim Löw.

Photonews

Een opvolger voor Löw werd gevonden in de vaderlandse competitie. De succestrainer van Bayern München, Hansi Flick, werd overtuigd om te tekenen als hoofdtrainer van de nationale ploeg. Tot 2024 loopt zijn contract, wat betekent dat Flick in principe twee grote toernooien de tijd krijgt op Die Mannschaft opnieuw op de rails te krijgen. Met de behaalde kwalificatie voor het WK is de eerste doelstelling alvast behaald.

"We hebben ons zo snel mogelijk gekwalificeerd voor het WK volgend jaar in Qatar”, legt Flick uit na de wedstrijd in Skopje. "Het team verdient opnieuw complimenten. Dit was een perfect resultaat, we hebben gekregen wat we wilden". Over het algemeen was de 56-jarige coach dus wel tevreden met de prestaties van zijn ploeg. De Duitse fans zullen ook wel tevreden zijn. Flick won namelijk zijn eerste vijf wedstrijden als coach van Duitsland en geeft de Duitsers hoop op nieuwe successen.

"Wij willen wereldkampioen worden!"

Op amper vijf wedstrijden tijd heeft Hansi Flick heel veel werk verricht. De Duitsers geloven echt weer in een nieuwe wereldtitel. De kapitein van Die Mannschaft, Manuel Neuer, vertelde aan Bild dat hij er opnieuw in gelooft. "We willen wereldkampioen worden! Dat is het doel van dit team", vertelde de Duitese doelman. Ook Timo Werner geniet van het vertrouwen van zijn coach. Flick verdedigde hem in een interview en Werner bedankte hem met twee knappe doelpunten.

Wat ook zeer hoopvol is, is dat er een nieuwe generatie zit aan te komen. Gisteren liet Flick bijvoorbeeld Jamal Musiala invallen. Hij is een aanvallende middenvelder die op termijn Thomas Müller uit de ploeg kan spelen. Musiala is zelf nog maar achttien jaar oud, maar speelt al een tijdje bij de Duitse nationale ploeg en bij het eerste elftal van Bayern München. Hij heeft ook al een geschatte marktwaarde van 50 miljoen euro. Gisteren wist hij voor de eerste keer te scoren voor Die Mannschaft.

Ook David Raum, een 23-jarige linksachter van Hoffenheim, Nico Schlotterbeck, een 21-jarige centrale verdediger van Freiburg en Florian Wirtz, een achttienjarige aanvallende middenvelder van Bayern Leverkusen, zaten in de selectie. Zij zullen de nieuwe generatie moeten worden die Duitsland en Flick doen heropleven.