Jacky Mathijssen rekent ook tegen Denemarken op spitsen in vorm: "Uitleenbeurt was duidelijk een goede zaak voor hem"

Dinsdagavond ontvangen de nationale U21 met een perfect rapport Denemarken. Na Turkije en Kazachstan beloven de Denen de eerste échte test te worden in de kwalificatiecampagne voor het EK 2023, dat georganiseerd zal worden in Roemenië en Georgië.

Drie zeges in evenveel wedstrijden, amper een goal geïncasseerd: met dat soort statistieken kan je thuiskomen, zelfs tegen eerder bescheiden tegenstanders als Kazachstan en Turkije. Jacky Mathijssen beseft dat zijn beloften met Denemarken een tegenstander van een ander kaliber voorgeschoteld krijgen. "Denemarken heeft zich kunnen kwalificeren voor de laatste vier EK's, dan ben je een topteam. Of dit onze zwaarste test is? Dat weet ik niet. Voor mij zijn dat doorgaans de duels waarin je niet mag falen", probeert de coach van de U21 de druk weg te houden.

"We zullen dinsdag proberen om ons voetbal te spelen tegen een sterke tegenstander. Het zou fantastisch zijn als dat gekoppeld wordt aan een goed resultaat. We hebben respect voor hen, het is een uitdaging voor ons om tegen een ploeg van dit niveau ons spel te spelen. Dat dit een beslissende wedstrijd zou zijn, vind ik niet. Maar uiteraard wel een belangrijke, net zoals de match van vrijdag tegen Kazachstan ook belangrijk was."

Kansen creëren

Vrijdag tegen Kazachstan was België heer en meester. Tot een karrenvracht aan kansen leidde de Belgische dominantie echter niet. Uiteindelijk moesten Loïs Openda en Yorbe Vertessen vanop elf meter het verschil maken. "Dat blijft het grote werkpunt voor deze groep. We moeten veel meer creëren uit het balbezit dat we hebben. Met Openda en Vertessen beschik ik over twee fantastische spitsen. Yorbe zat een tijdje met twijfels, maar ik zag hem nooit eerder zo opengebloeid als nu. Bij Loïs is het duidelijk dat de uitleenbeurt aan Vitesse een goede zaak is. Hij heeft in Nederland heel wat métier gewonnen en zijn kwaliteiten verder ontplooid", besluit Mathijssen.