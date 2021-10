Was de uithaal van Courtois terecht? Ja, want het herstel van een voetballer is niet te vergelijken met dat van bijvoorbeeld een wielrenner

De uithaal van Thibaut Courtois richting UEFA en FIFA werd op gemengde reacties onthaald. Zijn voetballers verwend als ze zeggen dat 50 matchen per seizoen te veel is?

De reacties logen er niet om: "In de NBA is dat een half seizoen reguliere competitie voor de play-offs" en "Wielrenners zitten twee keer per week 250 kilometer op hun fiets en tijdens grote rondes elke dag..." Maar kunnen we sporten gaan vergelijken? Volgens de verschillende sportdokters die we spraken, klopt zulke vergelijking niet.

Ja, wielrenners gaan veel meer in verzuring dan voetballers, maar verzuurde spieren zijn in se niet meteen zo erg. Een getrainde atleet kan daar met de juiste voeding en een goeie massage heel snel van herstellen. Het probleem dat voetballers hebben is dat er heel wat impactblessures zijn.

Een trap incasseren - zoals elke voetballer er wel een paar krijgt tijdens elke match - kan dagen erna nog steeds last veroorzaken en spanning op de spier zetten, waardoor die spier ook gevoeliger is voor blessures. Een topvoetballer als Eden Hazard ondervindt nu bijvoorbeeld de gevolgen van een leven lang zulke impactblessures op te stapelen.

Een wielrenner heeft - als hij recht op zijn fiets blijft - weinig 'gevoelige punten'. Dat zijn de plaatsen waar er regelmatig weer impact op komt. Een enkel krijgt het bijvoorbeeld soms hard te verduren en dat is niet op 1-2-3 weggemasseerd.

Heeft Courtois een punt dat de overvolle kalender straks nog meer blessures bij toppers gaat opleveren? Ja, want twee matchen per week voor een voetballer is veel. Zeker voor atleten die een heel seizoen telkens met kleine spierblessures die verergeren moeten afwerken.

De vergelijking met een NBA-seizoen dat 82 matchen en play-offs telt, gaat daarbij ook niet op. Tijdens zo'n seizoen wordt er relatief weinig getraind en meestal wordt de impact op het bovenlichaam gesitueerd. De gemiddelde NBA-speler zit dan ook pre-seizoen veel in de fitness om daar de spieren sterk te ontwikkelen.

Daarbij komt dat door de nog uitgebreidere internationale kalender er straks voetballers zijn die twee jaar zonder al te veel rust zullen doorgespeeld hebben. Dus ja, Courtois heeft een punt...