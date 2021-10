Will Still legt keuze voor Standard (boven Anderlecht) uit

Na een avontuur bij Reims is Will Still helemaal terug. En dat heeft toch wel de nodige voeten in de aarde gehad.

Will Still was namelijk lange tijd op weg naar Anderlecht, zo leek het wel. Uiteindelijk werd het echter alsnog Standard. Standard "Ik ben heel blij terug te kunnen keren naar België. Ik wil mijn best doen om de ploeg te steunen in de maanden die komen." "Standard betekent veel voor mij in mijn carrière, meer dan Anderlecht. Ik heb met Vincent Kompany gesproken, maar wilde liever naar hier komen. Mijn verhaal was hier vijf jaar geleden nog niet af."