🎥 Marouane Fellaini met tiende doelpunt van het seizoen machwinnaar in bekerduel

Tegen tweedeklasser Nantong Zhiyun scoorde Marouane Fellaini (33) halfweg de tweede helft het enige doelpunt van de partij. Een doelpunt dat gezien mocht worden. Fellaini haalde een bal puik uit de lucht en combineerde met een ploegmaat. Vervolgens trapte hij het leer met een puntertje in de bovenhoek.

Ook in de Chinese competitie is de 87-voudige international goed op dreef. Fellaini scoorde al negen keer in 14 comptitiewedstrijden voor Shandong Luneng, dat de stand aanvoert.

A spectacular goal from Marouane Fellaini. Shandong Taishan eliminated Nantong Zhiyun(CL1, 2nd-division) in the 1st round of the CFA cup through the only goal of the game. pic.twitter.com/IjCiQCP64g