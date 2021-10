Martinez kreeg het lichtelijk op zijn heupen: "Ik had geen zin om antwoord te geven op al die vragen"

De afgelopen maand werd Roberto Martinez veelvuldig gelinkt aan Barcelona, waar Ronald Koeman op de wip zou zitten. De bondscoach werd geïrriteerd elke keer hij daarnaar gevraagd werd.

Tijdens de persconferenties naar aanleiding van de Nations League werd hij er een paar keer mee geconfronteerd en je zag de irritatie opwellen. "Het was een moeilijke periode, ik had geen zin om antwoord te geven op al die vragen. Het feit is dat ik niet benaderd ben door Barcelona", is Martínez duidelijk bij Cadena SER.

Martinez had ook medelijden met Ronald Koeman op dat moment. "Coaches weten wel hoe het werkt in het geruchtencircuit, voor mij is het niet meer dan een anekdote die zorgt voor een glimlach op mijn gezicht aan het begin van de dag. Wat ik wel betreur is de situatie die Koeman beleefd moet hebben in de afgelopen maanden."