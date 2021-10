Jérémy Doku opnieuw aan de kant bij Rennes: "Het is geen onschuldige blessure"

Jérémy Doku ligt opnieuw in de lappenmand. Hij zal minstens enkele weken out zijn met een knieblessure.

Geen goed nieuws voor de Rode Duivel, maar ook voor zijn club Rennes. Jérémy Doku is opnieuw out voor een tijdje.

Hij heeft een gewrichtsband aan de knie bezeerd, zo laat coach Bruno Genesio op de persconferentie van vandaag weten.

“Het is geen onschuldige blessure, maar een operatie is niet nodig”, klinkt het. De hoop is dat hij nog dit jaar kan aantreden, maar een afwezigheid van enkele weken lijkt aan de orde.