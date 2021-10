Jason Denayer scoort en wint topper tegen AS Monaco met Olympique Lyon

In Frankrijk stond er vanavond een echte topper op het programma tussen Olympique Lyon en AS Monaco. Jason Denayer eiste een hoofdrol op in de overwinning van zijn club.

Olympique Lyon kreeg AS Monaco op bezoek vanavond in de Franse Ligue 1. Bij de thuisploeg stond Jason Denayer in de basis. Bij AS Monaco ontbraken Cesc Fabregas en voormalig Club Brugge aanvaller Krepin Diatta omwille van blessures.

In de eerste helft was Olympique Lyon de betere ploeg. Ze kregen de meeste kansen en eigenden zich de bal toe. Toch vielen er geen doelpunten en gingen ze rusten met een 0-0 tussenstand.

Hetzelfde scenario in de tweede helft al vielen er dan wel doelpunten. Het was wachten tot de 75ste minuut tot de thuisploeg op voorsprong kwam. Karl Toko Ekambi scoorde vanop de penaltystip. In de 90ste minuut werd het lot van de bezoekers bezegeld door Rode Duivel Jason Denayer die de 2-0 op het word plaatste.

Dankzij deze overwinning springt Olympique Lyon over Monaco naar de 5de plaats. Dit met al 11 punten achterstond op leider PSG. AS Monaco blijft 7de met 14 punten uit 10 wedstrijden.