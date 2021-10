Liverpool kent geen genade met Ranieri: magisch moment Salah doet monden openvallen en Firmino pikt hattrick mee

En of ze bij Liverpool in hun dagje waren: Salah, Firmino, Mané... Claudio Ranieri, pas aangesteld bij Watford om de boel daar recht te trekken, zag de Reds schitteren. Ongetwijfeld niet het debuut dat de Italiaan in gedachten had.

Na een voorzet buitenkant voet van Salah trapte Mané al snel de 0-1 tegen de touwen: zijn honderdste doelpunt in de Premier League! Een prima voetballende actie van Liverpool werd omgezet door Firmino: de Braziliaan scoorde op aangeven van Milner de 0-2. Na de pauze werd het nog erger voor Watford. Foster kon de voorzet van Robertson slechts licht beroeren en zo werd het een simpele intikker voor Firmino. Er moest ook nog een moment van magie komen van Mo Salah. Met een fantastische solo is de Egyptenaar meteen kandidaat voor 'doelpunt van het seizoen'. Met zijn snelle bewegingen stuurde hij de hele Watford-defensie het bos in, om vervolgens de 0-4 in de verste hoek te krullen. SALAH WOW WOW WOW JUST WOW



pic.twitter.com/leSGw6GydF — - (@PassLikeThiago) October 16, 2021 De lijdensweg van Watford had nog niet de bodem bereikt: in de extra tijd maakte Firmino zijn hattrick compleet. De forfaitscore was zo ook een feit. Jürgen Klopp had in aanloop naar het duel nog uitgehaald naar de snelle trainerswissels bij Watford. Claudio Ranieri weet alvast meteen dat hij voor een heel zware opdracht staat.