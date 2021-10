Anderlecht mogelijk zonder middenvelder, maar geschorste Hollerbach moet twee sterkhouders missen

Anderlecht deed het niet slecht voor de interlandbreak, maar de overwinningen bleven uit. Daar willen ze op Stayen komaf mee maken. Al is Vincent Kompany op zijn hoede.

Kompany moet mogelijk Cullen missen tegen STVV, want "die heeft zijn voet weer ergens gestoken waar het niet moest", lachte Kompany. Maar voor de rest heeft hij geen selectiezorgen. Als Cullen niet fit geraakt, komt Ashimeru mogelijk in de ploeg.

Maar Kompany heeft respect voor wat Bernd Hollerbach heeft neergezet bij STVV. "Ik ken hem redelijk goed. STVV speelt volgens de Duitse stijl, met hoge druk en veel intensiteit. Er zit een idee achter, dat respecteer ik. Wat ook opvalt, is dat hun matchen zelden met meer dan één goal verschil worden beslist. We moeten dus niet verwachten dat we er zondag over heen zullen lopen."

Hollerbach zal echter niet op de bank zitten, want hij is geel geschorst. De Duitser verzamelde al vijf gele kaarten, wat toch redelijk indrukwekkend is. En hij kan niet rekeken op Suzuki en De Ridder. Hollerbach kreeg zijn vijfde geel voor het wegtrappen van een bal tegen Oostende.

“Die was volkomen terecht. Daar wil ik me ook voor verontschuldigen. Maar de overige vier waren een lachertje. Ik heb het gevoel dat ik nogal streng ben aangepakt door de arbitrage.”

