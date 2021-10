Christian Benteke is gefrustreerd: "Het is niet de eerste keer dat ons dit overkomt"

De Belgische aanvaller scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar Crystal Palace liet de overwinning in het absolute slot nog liggen. De Eagles speelden 2-2 gelijk op het veld van Arsenal.

Christian Benteke vond maandagavond vroeg in de tweede helft het net bij Arsenal en lange tijd dacht hij dat zijn doelpunt de Eagles aan de overwinning zou helpen. Maar Arsenal kwam laat in de wedstrijd terug via Alexandre Lacazette.

Onvermijdelijk teleurstellend. "Het is het soort wedstrijd waarbij je aan het eind eigenlijk niet mag gelijkspelen," klaagde Christian Benteke tegen het media-kanaal van Crystal Palace . "Het was een moeilijke wedstrijd en er is vermoeidheid. Er zijn veel dingen die je kan zeggen, maar het zijn geen excuses," klaagde hij verder.

"Want het is niet de eerste keer dat we zo punten verspelen. Ik denk dat we zullen leren van deze fouten, maar je leert met pijn," voegde Christian Benteke eraan toe. Hij staat nu met Crystal Palace op de 14e plaats in de Premier League.