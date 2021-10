🎥 Thierry Henry zegt wie zijn beste ploegmaat ooit was en verrast: "Nee, niet Messi!"

Thierry Henry heeft zijn glorieperiode bij Arsenal beleefd, maar speelde ook nog voor Barcelona. Bij CBS werd hij gevraagd naar wie de beste was met wie hij ooit speelde en het antwoord verraste de presentatrice blijkbaar.

Voor ons is het niet zo'n verrassing, want ondergetekende is altijd heel grote fan geweest. Thierry Henry antwoordde dat Dennis Bergkamp de beste was met wie hij speelde. De Nederlander met de fluwelen techniek was dan ook een lust voor het oog.

Bekijk rond 6'50". Henry onthult ook wie de moeilijkste verdediger was tegen wie hij speelde en dat is pas een echte verrassing.

This might be one of the best segments in TV history 🤣



This is 'In The Mixer' with Thierry Henry, @Carra23 and @MicahRichards 😂 pic.twitter.com/3fDXIShTHx — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 19, 2021

CBS broadcast team just asked Henry who the best player he ever played with, and without hesitation he said “Dennis Bergkamp” — david (@NorthStGooner) October 19, 2021