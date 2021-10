Carrasco begrijpt arbitrage ook niet: "Iemand die voetbal speelt, weet dat het geen rood was"

Yannick Carrasco verloor gisterenavond met Atlético Madrid van Liverpool. De Spanjaarden moesten de wedstrijd door met tien man nadat Antoine Griezmann rood kreeg en dat begreep de Rode Duivel niet.

"We hebben de armen niet laten hangen en kwamen na een 0-2 terug tot 2-2", zei Carrasco voor de micro van beIN. Maar Griezmann, die de twee goals scoorde, moest vroegtijdig gaan douchen. "Dit zijn gewoon dingen die gebeuren in een voetbalmatch. Het is een geste van een aanvaller die de bal uit de lucht wil plukken. Iedereen die ooit voetbal speelde, weet dat dit geen rood was. En er waren nog zaken. Zij krijgen een penalty terwijl wij er ook één verdienden."

© photonews

In de laatste tien minuten incasseerde Atlético met tien dan nog de 2-3. "Antoine zat goed in de match. Hij vond de ruimte en kon voor een hattrick gaan. We zijn blijven aanvallen, maar dat heeft niet geloond."