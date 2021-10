Chiellini ziet Juventus onder stoom komen: "Het was beter geweest als Cristiano Ronaldo vroeger was vertrokken"

Juventus FC lijkt na een moeizame competitiestart op toerental te komen. Giorgio Chiellini wijt de mindere resultaten aan de soap rond Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo trok in het slot van de zomermercato de deur in Turijn achter zich dicht voor een terugkeer naar Manchester United. “Cristiano heeft een ploeg nodig die helemaal in zijn dienst speelt”, aldus Giorgio Chiellini. “Dan kan hij ook beslissend zijn.”

“Met Juventus FC trokken we echter een andere kaart”, aldus de ervaren rot bij DAZN. “Eentje van de verjonging. In dat opzicht was het beter geweest dat Ronaldo vroeger was vertrokken. Ik ben er zeker van dat onze competitiestart dan ook een pak beter was geweest.”