Kan Racing Genk de bladzijde omslaan? "Vinger op de wonde durven te leggen"

Racing Genk heeft zit in een moeilijke periode. Na de nederlaag tegen Zagreb volgde ook een nul op zes in de competitie.

Bij Genk willen ze maar al te graag op bezoek bij West Ham United de bladzijde omslaan, al is dat natuurlijk niet vanzelfsprekend. “We spelen in 3 competities: beker, Europa en JPL en hebben dus nog meerdere kansen om die bladzijde om te draaien en weer een positieve spiraal in te zetten”, zegt CEO Erik Gerits bij Sporza.

Er werden de voorbije dagen heel wat gesproken. “Dimitri De Condé heeft vele gesprekken gevoerd, niet alleen met de trainer, maar ook met de spelers. Want we moeten ook de vinger op de wonde durven te leggen. Om te voorkomen dat wat misliep in de toekomst niet meer zal voorvallen.”

Over het voetbal klagen ze niet, wel over resultaten in handen houden. “We hebben een heel sterke ploeg, onze ambities van het begin van het seizoen zijn er nog steeds. Maar dit gebeurt nu eenmaal in een competitie. Het is nu zaak van snel oplossingen te vinden en weer aan te sluiten bij de overwinningen.”