Patrick Goots kijkt uit naar opstelling van Priske: "Ook voorin de ideale combinatie nog niet gevonden"

Royal Antwerp FC kijkt vanavond Fenerbahce in de ogen. Voor Michael Frey en Ally Samatta een bijzondere match tegen hun ex-ploeg.

Dat Frey en Samatta het bij Fenerbahce niet maakten vindt Patrick Goots nogal frappant. “Ze zullen erop gebrand zijn om aan de Turkse clubleiding en de supporters te bewijzen dat ze verkeerd waren”, zegt Goots bij GVA.

Zeker voor Frey, als topschutter van de Jupiler Pro League, moet het een avondje worden om hem te laten zien. Voor Goots mogen de twee samen aan de aftrap komen.

“Ik zou er alleszins niet van schrikken dat Priske opnieuw voor dit duo kiest. Het is een combinatie die wel kan werken. Want laten we eerlijk zijn: we kijken altijd naar de verdediging die voorlopig niet op punt staat, maar ook voorin is de ideale combinatie nog niet gevonden.”