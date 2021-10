Na een uitleenbeurt aan Kolding in Denemarken is Matthias Verreth terug in België, in 1B bij Waasland-Beveren.

Matthias Verreth is ondertussen al een paar weken uit de basis verdwenen bij Waasland-Beveren, maar wil terugvechten. Hard werken "Ik wil hard werken om mijn plaats terug te winnen", aldus Verreth in Het Laatste Nieuws. "Rebellie is niet de oplossing." "Een nieuwe ervaring in Denemarken was het voor me. Ik heb er veel bijgeleerd en toch heel wat speelminuten gemaakt."