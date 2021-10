Brendan Rodgers ontkent geruchten rond Tielemans nu grootste clubs hem willen: "Er zijn verhalen, maar er is niks geweigerd"

In Engeland is er veel speculatie ontstaan over de toekomst van Youri Tielemans. De Rode Duivel heeft minder dan 2 jaar over op zijn contract en heeft tot nu toe geen nieuwe verbintenis getekend bij Leicester City. Er werd zelfs gezegd dat hij geen nieuw contract wil tekenen gezien de interesse.

Liverpool, Manchester United, Barcelona en Real Madrid werden allemaal al in verband gebracht met Tielemans. Brendan Rodgers nam op zijn persconferentie de tijd om over de situatie van zijn middenvelder te praten.

"Er zijn verhalen, maar er is niks geweigerd", aldus Rodgers. "Ik denk dat er vooral dialoog is tussen de club en zijn mensen. De club wacht tot ze iets horen, maar dat ligt niet binnen mijn controle. Wat ik kan controleren is zijn mentaliteit, zijn betrokkenheid bij het team, en daar kan je niet aan twijfelen."

"Mijn taak is om hem beter te maken als speler, om zeker te zijn dat zijn focus op zijn prestaties en het team ligt. Dat is iets waar je je geen zorgen over moet maken. Hij verloor geen enkele focus. Hij is een talentvolle jonge speler. Ik vind het fantastisch om met hem te werken. Dus voor mij is er momenteel geen enkel probleem. Hij is zo professioneel. Het is een beleefde en respectvolle jonge man."