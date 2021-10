Ajax heeft geen concurrentie in Nederland, maar... "Champions League? Nooit! Bij City speelt De Bruyne en dan denkt Alvarez dat hij in de draaimolen gezeten heeft"

Ajax draaide zondag PSV door de gehaktmolen. Het werd 5-0 en daar mochten de Eindhovenaren nog blij mee zijn. Ajax heeft in Nederland amper concurrentie, maar wat gaat het worden in Europa? Bij Studio Voetbal hielden ze er zich mee bezig.

"Het is een beetje zonde, want er is geen competitie", aldus Rafael Van der Vaart in het tv-programma. "Ajax heeft alleen zichzelf als tegenstander. Ik vond ze nog niet eens zo goed spelen tegen PSV. Dat geeft wel aan hoe groot het krachtsverschil is. Na die 2-0 zetten ze even aan en dan krijg je bijna medelijden", zei Ibrahim Affelay over zijn ex-ploeg. "Ze moesten hopen dat het geen 7-0 of 8-0 zou worden? Wat PSV daar daar tegenover zet, is ook wel heel pover."

Pierre Van Hooijdonk denkt zelfs dat ze in de Champions League hoge ogen gaan blijven smijten. "Welk team in Europa speelt nu beter voetbal?"

Rafael van der Vaart zette daar wel een kanttekening bij. "De Champions League winnen; geen schijn van kans. Bayern en City zijn veel beter. Jullie kijken me allemaal aan of ik iets raars zeg, maar daar speelt Kevin De Bruyne op 10. Dan denkt Álvarez dat hij in de draaimolen heeft gezeten twee wedstrijden lang."