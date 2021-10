Ole Gunnar Solskjær weigert handdoek in de ring te werpen: "Te veel bereikt samen"

Manchester United werd afgelopen in eigen huis vernederd door Liverpool (0-5). Het zou wel eens de spreekwoordelijke druppel kunnen betekenen voor Ole Gunnar Solskjaer, wiens job al weken aan een zijden draadje hangt.

De manager van Manchester United toonde zich opvallend strijdvaardig na de vernedering tegen Liverpool. De Noor gaf aan dat hij zelf niet de handdoek in de ring zal werpen. "Als groep hebben we al te veel bereikt om nu zomaar op te geven."

"Ik heb het moeilijk om de juiste woorden te vinden, want dit is de donkerste dag in mijn carrière als manager. Zowel individueel als collectief presteerden we ondermaats. Als je zo veel ruimte en kansen weggeeft tegen Liverpool, vraag je om problemen. En dat is exact wat we gedaan hebben."

"Dit komt erg hard aan bij mijn spelers, maar ik weet dat ze over het nodige karakter beschikken. Maar het dieptepunt hebben we nu wel bereikt", vertelde Solskjaer in een reactie aan Sky Sports.