"Ik vecht voor John": Waarom het Genkse vertrouwen in van den Brom nog wél intact is

John van den Brom staat (opnieuw) voor de weken van de waarheid bij KRC Genk. De Nederlander staat onder druk, maar moet nu bewijzen dat hij het vertrouwen van het management waard is.

Flashback naar februari 2020. KRC Genk heeft er onder John van den Brom een dramatische periode opzitten. De puntenoogst is héél mager: 5 op 27. Enkele maanden later wonnen de Smurfen de Beker van België én eindigden ze op een half punt van Club Brugge.

En dat is Dimitri De Condé niet vergeten. “Ik vecht voor John”, liet hij afgelopen week optekenen. En dat zal de sportieve baas ook doen. Maar dan moet van den Brom de komende week bewijzen dat hij in staat is om het tij te keren.

Ik vecht voor John

Een bekerwedstrijd op het veld van amateurclub Winkel Sport, gevolgd door competitiewedstrijden tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en Beerschot VA. Met andere woorden: het programma is héél haarbaar. Bovendien stonden de Limburgers een tweetal weken geleden ei zo na op de leidersplaats. Voetballen kunnen ze er dus nog…