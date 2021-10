Verrassing: Manchester United gaat Ole Gunnar Solskjaer toch niet ontslaan

Het lag afgelopen weekend al zo goed als vast dat Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer aan de deur zou zetten, maar blijkbaar was dat iets te voorbarig. De Engelse media meldden dinsdag dat de Noor gewoon aanblijft.

De speculaties over zijn opvolger waren al begonnen. Antonio Conte leek de aangewezen man om Solskjaer op te volgen, maar die zal toch nog niet meteen naar The Theatre of Dreams verhuizen. Volgens Sky Sports hebben de Amerikaanse eigenaars beslist om (voorlopig?) door te gaan met Solskjaer aan het sportieve hoofd van de club.

Ook The Athletic en The Sun laten weten dat een ontslag momenteel niet op het programma staat. Solskjaer ligt nog vast tot 2024 en krijgt nog de kans om de negatieve spiraal te keren tegen Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo en Manchester City.

De zware nederlaag tegen Liverpool kwam wel aan en de Britse media schrijven ook dat een deel van de kern het niet eens is met de beslissing van de Noorse manager.