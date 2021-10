🎥 Thorgan Hazard staat twee keer op de juiste plaats voor Dortmund: bekijk hier zijn doelpunten in de Duitse beker

Thorgan Hazard kan het nog steeds. Zo was de Rode Duivel dinsdagavond cruciaal in de overwinning van Dortmund in de Duitse beker. Dortmund won met 2-0 van Ingolstadt dankzij twee doelpunten van Hazard.

Opvallend: bij de twee doelpunten loopt Hazard ofwel zeer goed in of staat hij al op de juiste plaats om de bal binnen te tikken. U kan zijn doelpunten hieronder bekijken dankzij de Twitterpagina van Eleven Sports. ✌️ | Thorgan Hazard scoorde gisteren twee doelpunten voor @BVB in de DFB Pokal! 🟡🇧🇪 pic.twitter.com/V6Fkbt0wfD — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 27, 2021