STVV-trainer Hollerbach sluit ruzie met Brüls af: "Daarmee is voor mij de kous af"

Afgelopen weekend ontbrak Christian Brüls in de selectie van STVV. Nochtans heeft coach Bernd Hollerbach niet zoveel voetballers als hij rondlopen. Maar een ruzie lag aan de basis van de beslissing. De lucht tussen beide is intussen wel geklaard.

Brüls is er weer bij tegen Seraing. “We zijn een familie en zelfs in de beste families komt wel eens ruzie voor”, aldus Hollerbach in HBvL. “Ik heb geen probleem met Brüls, laat dat duidelijk zijn. Maar de regels zijn hetzelfde voor iedereen en ik ben daar heel professioneel in."

"Niemand staat boven de groep. Met die attitude hebben we al de meeste punten gepakt. Dat wil ik zo houden. Christian en ik hebben dit als volwassen mensen uitgepraat. Daarmee is voor mij de kous af.”