Neymar countert kritiek op (te) liederlijke levensstijl: "Ik ga uit wanneer het kan, en dat zal zo blijven"

In een interview op het Braziliaanse Youtube-kanaal Fui Clear reageert Neymar op de aantijgingen dat de Braziliaanse vedette te weinig voor zijn sport zou leven.

"Ik hoor mensen vaak zeggen dat ik niet goed voor mezelf zorg. Ik keer de vraag graag om. Hoe kan ik het twaalf jaar aan de top volhouden zonder voor mezelf te zorgen?", vroeg een zichtbaar geïrriteerde Neymar zich luidop af. "Ik weet wat ik moet doen! Ik heb 24 uur per dag een kine ter beschikking. Denk je dat ik daar geen gebruik van maak?"

In het tussenseizoen gingen foto's viraal waarin Neymar, die enkele overtollige kilo's meezeulde, aan het feesten was op een luxejacht. Dat de Braziliaan van een feestje houdt, is een publiek geheim.

"Ja, ik ga uit... wanneer het kan. Ik doe het wanneer ik de volgende dag geen training heb. En daar ga ik niet mee stoppen, waarom zou ik zelfs? PSG betaalt me toch voor de dingen die ik op het veld doe", besluit de steraanvaller van PSG, dat het dit weekend opneemt tegen regerend landskampioen OSC Lille.