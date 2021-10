Interim-trainer van FC Barcelona kiest direct voor twee verrassingen in zijn selectie

Na het ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona neemt Sergi Barjuán tijdelijk de honneurs waar. De trainer van Barcelona B kiest ineens voor twee van zijn spelers om de A kern te versterken.

Xavi Hernandez lijkt de topkandidaat om hoofdtrainer te worden maar het is nog even afwachten tot er een akkoord wordt bereikt tussen beide clubs. In afwachting van de nieuwe hoofdtrainer neemt interim-coach Sergi Barjuán de honneurs waar. Hij zal de ploeg zaterdagavond al sowieso leiden in het thuisduel tegen Deportivo Alaves. Hij kiest direct voor twee verrassingen.



Zo maken jeugdspelers Álvaro Sanz en Abde Ezzalzouli deel uit van de spelersgroep die Alaves moet bekampen. Beide spelers werden overgeheveld van Barcelona B. Verder is de selectie vooral gehavend. Zo ontbreken Frenkie de Jong, Pedri, Sergi Roberto Ronald Araujo, Martin Braithwaite, Ansu Fati en Ousmane Dembélé omwille van blessures.