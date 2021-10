🎥 Yorbe Vertessen met twee doelpunten van goudwaarde voor PSV

Yorbe Vertessen lijkt helemaal te zijn doorgebroken bij PSV.

Yorbe Vertessen kwam aan het einde van vorig seizoen piepen bij de A-kern van PSV. Op de voorslaatste speeldag tegen PEC Zwolle was hij nog goed voor een doelpunt en een assist. De geobern Tienenaar krijgt ook dit seizoen vaak zijn kans met een invalbeurt. Tegen FC Twente mocht hij zaterdagmiddag starten.

Twente kwam na 13 minuten op voorsprong via Michel Vlap (jawel, ex-Anderlecht) maar nog geen minuut later bracht Vertessen PSV op gelijke hoogte met een mooie streep. Zahavi zorgde dat de thuisploeg ook op voorsprong kwam maar bij de rust hingen de bordjes alweer opnieuw gelijk.

In de tweede helft zette Vertessen schijnbaar de pre-assist op met een fraaie actie in de 16. Maar uiteindelijk moest hij de bal toch nog zelf in doel trappen om PSV op 3-2 te brengen.

Carlos Vinicius maakte daarna op 5 minuten tijd nog twee doelpunten om de 5-2 eindstand vast te leggen.