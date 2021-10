🎥 Dessers kroont zich tot held van Feyenoord met last minute goal

Feyenoord is op het veld van Sparta Rotterdam gaan winnen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het duurde tot de laatste minuten vooraleer Cyriel Dessers voor de verlossing zorgde.

Het was geen goeie partij, maar de bezoekers hadden wel de beste kansen. In de toegevoegde was echter het moment van invaller Dessers gekomen. Als een echte spits volleyde hij een voorzet in de verste hoek. Door de zege komt Feyenoord op de derde plaats, op vier punten van Ajax.

JUICHEN HIER OP DE BANK MAN!!! WAUWWW…. Wat een slechte pot en dan in de laatste minuut dit! Dessers scoort graag tegen rood-wit gestreepten #spaFEY pic.twitter.com/Ir1UEfo7w2 — sil. (@Siloiniv) October 31, 2021