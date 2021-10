Alexander Isak scoort in 100ste wedstrijd voor Real Sociedad

De Zweed zette een strafschop om in minuut 58 waarmee hij zijn ploeg op voorsprong bracht, maar in minuut 91 ging zijn keeper in de fout waardoor zijn 100ste wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Isak was afgelopen zomer te bewonderen op het EK en liet ook daar geregeld knappe dingen zien. Hoelang speelt de 22-jarige spits nog bij Sociedad?

Alexander Isak brings up đź’Ż games with Real Sociedad – and marks the occasion by scoring his 38th goal for the club. 🚀#UEL pic.twitter.com/Wtnij3WQaH