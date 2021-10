Dessers heeft een reputatie gekregen bij Feyenoord: "Dat wil ik liever niet"

Enorme opluchting bij Cyriel Dessers en iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Ajax verspeelde dit weekend punten en dus kon Feyenoord dichterbij sluipen. Maar het was wachten op de laatste minuut én op Cyriel Dessers.

Dessers mocht 26 minuten voor tijd invallen. "Het kan hard gaan", zei hij achteraf bij ESPN. "Tot nu toe scoor ik al mijn goals voor Feyenoord in de extra tijd, dus dan krijg je al snel het etiket supersub. Dat wil ik liever niet. Ik ben gewoon blij dat ik vandaag het team heb kunnen helpen. Het zijn heel fijne punten voor ons."

Voor Dessers doet het extra deugd nadat hij wat kritiek kreeg na de wedstrijd tegen RKC (2-2) veertien dagen geleden. "Na RKC heb ik wel een slechte nacht gehad, kan ik wel zeggen. Daar heb ik wel twee, drie dagen last van gehad. Als je voor de eerste keer start voor Feyenoord in De Kuip, dan wil je het heel graag laten zien. Als je dan een belangrijke kans mist op het einde, voel je je wel even slecht."