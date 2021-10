Westerlo lijdt eerste nederlaag van het seizoen tegen Deinze

Westerlo heeft voor het eerst dit seizoen verloren. De Kemphanen gingen op bezoek bij Deinze onderuit met 2-1.

De euforie was groot in het Kuipje na de bekertriomf tegen Antwerp. Enkele dagen later is die vreugde meteen verdwenen. Een eerste nederlaag in de competitie doet pijn bij Westerlo.

In het eerste kwartier scoorden beide ploegen allebei één keer. Het was pas in de 80ste minuut dat Dennis Prychynenko de 2-1 op het bord zette. De Kemphanen staan nog steeds met zeven punten voorsprong op kop.

De volgende wedstrijd van Westerlo is heel belangrijk, dan neemt de leider uit 1B het op tegen Waasland-Beveren, de tweede in de stand.