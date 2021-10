Zlatan Ibrahimovíc behaalt straffe mijlpaal tijdens Roma-AC Milan

Zlatan Ibrahimovíc heeft zijn 400ste competitiedoelpunt uit zijn carrière gemaakt. Met een lage vrije trap maakte hij de 0-1 tijdens Roma-AC Milan.

Het AS Roma van José Mourinho is het slachtoffer geworden van het fenomeen Zlatan. De Zweedse spits bereikte op 40-jarige leeftijd een straffe mijlpaal. 400 competitiedoelpunten over zijn hele carrière.

De laatste tijd sukkelt Zlatan hier en daar met enkele blessures, maar hiermee toont hij dat hij nog steeds op topniveau kan presteren. Zijn AC Milan staat momenteel ongeslagen op de tweede plaats.