Aandacht voor Vertessen stijgt: "Hij heeft een toekomst bij de nationale ploeg"

Yorbe Vertessen was afgelopen weekend opnieuw van goudwaarde. Hij scoorde tegen Twente twee keer voor PSV Eindhoven.

Onze landgenoot Yorbe Vertessen is goed bezig in Nederland. Volgens Aad De Mos heeft hij het nodige talent om het helemaal te maken. “Zeker weten: hij heeft een toekomst bij de nationale ploeg van België. Hij is doelgericht en bezit veel technische vaardigheden”, vertelt De Mos aan HLN.

“Yorbe moet heel hard werken in het ‘vol gas’-voetbal van Roger Schmidt, maar daar past hij met zijn snelheid heel goed in. En druk zetten kan hij ook wel. Geloof me: een plaats bij de Rode Duivels gaat er echt wel van komen.”

Bondscoach Roberto Martinez stuurde al de nodige scouts naar PSV om Vertessen te volgen, maar tot een effectieve oproeping lijkt het voorlopig nog niet te komen.