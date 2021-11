'Eden Hazard doet seizoen uit bij Real Madrid'

Er werd de voorbije weken al danig gespeculeerd over een eventuele wintertransfer van Eden Hazard, die naar het zijplan is verdwenen bij Real Madrid. Zover zal het volgens het Spaanse Marca niet komen.

Afgelopen weekend mocht Eden Hazard tegen Elche slechts vijf minuutjes invallen. Mede door de ontbolstering van Vinicius Jr. is Eden Hazard uit beeld verdwenen bij Carlo Ancelotti. Goed nieuws is wel dat Eden Hazard fit zal zijn voor de volgende twee kwalificatiewedstrijden voor het WK met de Rode Duivels. Op 13 november komt Estland op bezoek, drie dagen later sluiten de Rode Duivels hun campagne af in Wales.

Sinds enkele weken werd er in de Spaanse pers duchtig gespeculeerd over een wintertransfer van Eden Hazard. Ex-club Chelsea en 'nouveau riche' Newcastle United werden daarbij geciteerd. Maandag maakte Marca bekend dat van een wintertransfer geen sprake kan zijn.

Zo zou Hazard ervan overtuigd zijn om dit seizoen nog van waarde te zijn voor Real Madrid. Vanuit financieel oogpunt is een wintertransfer ook voor Real Madrid minder interessant. Bij een vertrek in juni zou Hazard Real Madrid meer kunnen opleveren.