Vanhaezebrouck ziet lacune in Gentse spelerskern: "Moeten we daarop nu gaan scouten?"

Waart er een penaltyspook rond in de Ghelamco Arena? AA Gent miste al drie van de vijf strafschoppen die het dit seizoen kreeg. Afgelopen weekend nog een cruciale tegen Union SG. De match had er immers helemaal anders uit kunnen zien als Odjidja gescoord had.

Het begint intussen wel een thema te worden. Hein Vanhaezebrouck heeft er ook geen pasklare optie voor klaar, want hij ontbreekt een ijskoude killer vanop elf meter. "Dat probleem is niet nieuw, we kunnen niet om die gemiste strafschoppen van dit en vorig seizoen heen", zuchtte Hein. "De beste is Bezus, maar die stond er niet op omdat hij twee dagen ziek was. En ook hij heeft er al één gemist (in Kortrijk)."

Vanhaezebrouck zou liefst één jongen hebben die ze er blindelings intrapt. "Maar zo'n specialist hebben we niet. Andere ploegen hebben er drie of vier. Moeten we daarop nu gaan scouten? Misschien wel, maar dan moet hij ook wel in de basis staan. Je kan een specialist vinden, maar als hij niet 90 minuten kan meedraaien, dan heb je er ook weinig aan."