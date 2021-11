Jack Hendry: "In de heenmatch werd het een teleurstellend resultaat, hopelijk is dat morgen anders"

Jack Hendry reist vandaag met de andere spelers van Club Brugge af naar Manchester. Daar zullen ze morgen hun vierde wedstrijd in deze Champions Leaguecampagne afwerken.

Na een pijnlijke 1-5 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Manchester City, hoopt Club Bruggespeler Jack Hendry om het morgen beter te doen. "We voelen ons heel goed. We hebben veel vertrouwen gehaald uit het resultaat van afgelopen weekend en kijken uit naar deze uitdaging. In de heenmatch werd het een teleurstellend resultaat, hopelijk is dat morgen anders. We zullen alleszins alles geven", vertelde de Schot aan Het Laatste Nieuws.

"Wij kunnen zonder druk naar deze match toeleven, want zij zijn duidelijk favoriet. Hopelijk trekken we lessen uit de vorige ontmoeting en leveren we een speciale prestatie af", voegde hij er nog aan toe. Club Brugge staat momenteel op de derde plek in groep A van de Champions League. Bij winst zouden ze over Manchester City naar de tweede plek klimmen, maar realistischer is dat ze tot het einde zullen moeten strijden om de derde plek vast te houden. Leipzig pakte nog geen punten, maar het is en blijft een goede ploeg.