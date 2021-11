Hazard én Real Madrid hebben hetzelfde plan: 'Rode Duivel krijgt (laatste?) kans, maar zal seizoen wel elders uitdoen'

Eden Hazard zit op een dood spoor bij Real Madrid. De Rode Duivel moet tevreden zijn met een plaats op de bank en dat lijkt niet snel te veranderen. Komt er dan uiteindelijk toch een oplossing uit de bus?

Voor alle duidelijkheid: Eden Hazard wil niét weg bij Real Madrid. De Rode Duivel is erop gebrand om te bewijzen dat hij het in zijn mars heeft om te slagen bij De Koninklijke. Hét probleem: Hazard heeft wedstrijden en tijd nodig om zijn ritme én topvorm terug te vinden. En dat krediet is er niet in het Estadio Santiago Bernabeu.

Volgens de Spaanse media gaat Hazard die kans krijgen… elders. Juventus FC volgt de situatie van Hazard al even op de voet. De Oude Dame heeft het geld niet om de Rode Duivel te kopen, terwijl een voorstel om de flankaanvaller voor twee seizoenen te huren al werd geweigerd door Real Madrid.

Dan toch richting Turijn?

Juventus - de Italiaanse grootmacht heeft de competitiestart gemist en is op achtervolgen aangewezen - wil Hazard tot het einde van het seizoen huren, zonder aankoopoptie. Juventus kan op die manier profiteren van de flitsen, terwijl Hazard de nodige minuten zal krijgen. In het beste geval kan Real Madrid volgend seizoen de Hazard van weleer verwelkomen.