RB Leipzig moet Lionel Messi alvast niet vrezen

Lionel Messi moet geblesseerd afhaken voor het Champions League-duel van PSG in en tegen RB Leipzig.

De Parijzenaars maakten dinsdagochtend hun wedstrijdselectie bekend voor de wedstrijd van woensdag tegen RB Leipzig. Opvallende afwezige in de selectie is Lionel Messi. De Argentijnse vedette heeft last van de hamstring en knie en moet passen voor het duel in Duitsland.

Ook Sergio Ramos, Marco Verratti en Leandro Paredes liggen nog in de lappenmand.

PSG gaat met zeven op negen aan de leiding in haar poule, terwijl RB Leipzig nog puntenloos is. Met een zege in Leipzig zouden Mbappé en co niet alleen zichzelf, maar ook Club Brugge een grote dienst bewijzen.

Stand

1. PSG 3-7

2. Manchester City 3-6

3. Club Brugge 3-4

4. RB Leipzig 3-0