Ancelotti geeft Hazard hoop: "Dat is wat hem nu overkomt"

Het begint vervelend te worden om te schrijven, maar het kan niet anders: Eden Hazard lijkt zijn basisplaats bij Real Madrid niet meteen te kunnen heroveren. En toch geeft Carlo Ancelotti de Rode Duivel hoop.

En dat verschil ook van week tot week. “Hazard is speelklaar, maar heeft een trainer die voor andere spelers kiest”, liet Carlo Ancelotti vorige week nog optekenen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Maar Hazard is goed aan het trainen”, neemt de Italiaanse coach van De Koninklijke gas terug. “Wat hem overkomt is iets wat vaak gebeurt bij spelers die niet veel spelen. Hazard moet er echter in blijven geloven. Zijn kans zal nog komen.”