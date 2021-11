Liverpool - Atlético Madrid: Zorgt de ploeg van Jürgen Klopp weer voor spektakel?

Een kraker in de Champions League aanstaande woensdag: Liverpool tegen Atlético Madrid. Wordt het net zo'n spektakel als twee weken geleden?

Liverpool in bloedvorm

Liverpool is dit seizoen in bloedvorm. De ploeg van Jürgen Klopp is na tien Premier League-duels als enige club nog ongeslagen en ook in de Champions League gaat het uitstekend.

Op voorhand leek een poule met FC Porto, AC Milan en Atlético Madrid de poule des doods, maar in de praktijk loopt Liverpool er eenvoudig doorheen, want alle drie de Champions League-duels werden gewonnen.

Twee weken geleden won de Engelse topclub in Madrid met 2-3. Nieuwe zege aanstaande?

Opnieuw spektakel bij een wedstrijd van Liverpool?

Wie leuke wedstrijden wil zien, moet dit jaar naar Liverpool kijken. Wedstrijden van de nummer twee van Engeland staan garant voor spektakel, want in zes van de laatste zeven officiële duels vielen minimaal vier goals.

In de drie Champions League-duels die Liverpool dit jaar speelde, vielen liefst zestien doelpunten: 3-2 tegen AC Milan, 1-5 tegen FC Porto en 2-3 tegen Atlético Madrid. Krijgen we woensdag weer spektakel te zien?

Waar zet je best op in?

Liverpool is in bloedvorm en alweer favoriet vanavond! Liverpool wint, odd: 1.68.

Wij verwachten goals, veel goals! Meer dan 3.5 goals, odd: 2.90.

Hij sloeg dit weekend even over, maar we zijn er zeker van dat hij tegen Atlético alweer de netten laat trillen! Mo Salah, scoort, odd: 1.95.