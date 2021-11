Nu ook defensieve kopzorgen voor Roberto Martinez: ervaren rot valt uit in topper

Slecht nieuws uit Qatar. Daar viel Toby Alderweireld woensdag al na zes minuten uit met een (nog onbekende) blessure. Mogelijk is dit opnieuw slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez met het oog op de interlands tegen Estland en Wales.

In de topper tussen Al-Duhail en Al-Sadd, de ploeg die gecoacht wordt door Xavi Hernandez, hinkte Toby Alderweireld na amper zes minuten spelen geblesseerd naar de kant. Uiteindelijk zou de wedstrijd op 3-3 eindigen. Voor Al-Sadd was het nog maar het eerste puntenverlies van het seizoen. Al-Duahil, de ploeg van Toby Alderweireld, volgt als tweede in het klassement op drie punten van het team van Xavi Hernandez.

De blessure van Toby Alderweireld betekent meteen ook slecht nieuws voor Roberto Martinez en de Rode Duivels. De interlands tegen Estland (13 november) en Wales (16 november) komen er snel aan. Het is dan ook maar de vraag of de 32-jarige verdediger tijdig fit zal geraken. Door het uitvallen van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zal Martinez ook in het offensieve compartiment al moeten schuiven.

De ernst van de blessure lijkt mee te vallen, want op social media kondigde Alderweireld aan dat hij donderdag de wedstrijd tussen ex-club Tottenham en Vitesse zal bijwonen in het stadion.