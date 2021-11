Defour spreekt openlijk over taboe bij voetballers: "Ik had geen stabiliteit meer, maar toen ging er een wereld voor me open"

In SanTitar, het programma van Woestijnvis en Play Sports, spreken Steven Defour en Belgian Red Flame Kassandra Missipo openlijk over de mentale problemen die voetballers kunnen ervaren. Defour sprak over een heel moeilijke periode uit zijn leven.

Steven Defour sukkelde begin 2019 met een hardnekkige kuitblessure die hem 7 maanden van het veld zou houden. "Tegen het einde van mijn revalidatie stief mijn vader en ging ik uit elkaar met de moeder van mijn zoon", vertelt hij. "Op dat moment had ik het heel moeilijk. Als het niet goed ging in mijn privé reageerde ik me af op het veld. Of als het op het veld niet goed ging, had ik mijn privé."

"Toen had ik geen stabiliteit meer. Wat ik toen gedaan heb? Naar de psycholoog geweest. In het begin was dat veel, daarna minder. Er is toen een wereld voor me open gegaan. Maar als ik voel dat ik het nodig heb, ga ik nog."