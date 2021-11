FC Barcelona geeft in tweede helft 0-3-voorsprong weg

FC Barcelona heeft in La Liga 3-3 gelijk gespeeld tegen Celta de Vigo, nadat de Catalanen op een 0-3-voorsprong waren gekomen.

Barcelona speelde een zeer efficiënte eerste helft bij elkaar en stond met doelpunten van Ansu Fati, Busquets en Depay 0-3 voorop halfweg.

Na de rust nam Celta de Vigo de wedstrijd weer helemaal in handen. Aspas zorgde voor 1-3. De 2-3 van Nolito werd afgekeurd, maar even later scoorde hij toch.

In de 97ste minuut kreeg Barcelona het deksel op de neus. Het was opnieuw Aspas die scoorde. Xavi heeft duidelijk veel werk aan de winkel.